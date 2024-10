A júniusi önkormányzati választásokat követően októbertől töltik be tisztségüket a megválasztott képviselők és polgármesterek. Czunyiné dr. Bertalan Judit, az oroszlányi, komáromi és kisbéri térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán „Búcsúzni csak szépen…” címmel értékelte az önkormányzati változásokat és az azokat kísérő eseményeket. Lazók Zoltán, az OLPK-s, leváltott oroszlányi polgármester legutóbbi tévés és facebookos nyilatkozatára reflektált ezzel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint az OLPK baloldali narratíváját cáfolja, hogy kormányzati támogatásról, fejlesztésről tudnak számot adni, és az átadott kassza nem kicsit pluszos

Czunyiné úgy fogalmazott, hogy szeptember 30-cal egy tízéves önkormányzati korszak zárult le a városban, hiszen június 9-én az oroszlányiak úgy döntöttek, hogy Takács Károlyra bízzák a várost. És, mint hozzátette: jól döntöttek. Az országgyűlési képviselő szerint savanyúra és cseppet sem elegánsra sikeredett Lazók Zoltán búcsúja.

– A köszönetnyilvánításnak és az elköszönésnek van helye, a posztban azonban súlyos és aljas személyeskedéssel – egyébként le is buktatva magát –, a még meg sem választott alpolgármestereket és a polgármestert is hozzá nem értéssel vádolja – írta Czunyiné.

Ez nem csupán udvariatlan és modortalan, hanem aljas húzás is

– tette hozzá. Merthogy a búcsúposzt előtt kitett posztjában Babai képviselőt méltatja őszintén elmondott véleményéért az alakuló testületi struktúráról.

Czunyiné dr. Bertalan Judit cáfolja a vádakat

Az országgyűlési képviselő cáfolta a Lazók Zoltán véleményét, miszerint olyanok veszik át a város vezetését, akiknek nincs önkormányzati tapasztalatuk. Azzal érvelt, hogy az új testületben ül két OLPK-s – korábban MSZP-s – volt polgármester és alpolgármester is, akik közül az egyik épp Takács Károlytól kapott felkérést a pénzügyi bizottság vezetésére. A testületben immáron képviselőként dolgozik az a hölgy, aki éveken át hivatali dolgozóként felügyelte a városüzemeltetést. A Fidesz-frakcióban pedig több évtizedes testületi gyakorlattal rendelkező képviselők ülnek.

– Oroszlány, annak ellenére, hogy a lokálpatrióták a baloldali narratívát magukévá téve azt hirdették, hogy kivérezteti a kormány a várost, mégis számot tudunk adni kormányzati támogatásról, fejlesztésről. Igaz, a kampányban ezt is elhallgatták. Itt is kibújt a szög a zsákból. A mai napon átadandó kassza ön szerint pluszos, nem kicsit. Ez biztos nem a kormányzati elvonások miatt van – írta az országgyűlési képviselő, hozzátéve, hogyő Lazók Zoltánnal is kereste az együttműködés felületét minden politikai nézetkülönbségük ellenére, mert a választók döntését tiszteletben tartotta, és a városért közös is volt a felelősségük.