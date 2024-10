Az elkerülő út egyik helyi egyeztetési fóruma zajlott október 17-én Környén, amint azt a közösségi oldalán Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán írja.

Czunyiné dr. Bertalan Judit azt írja, hogy a környei elkerülő nem csak a vármegye, hanem a Dunántúl közlekedéshálózata szempontjából is meghatározó döntés

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

– Ugyan a pálya széléről bekiabálók szerint nem történik semmi a környei elkerülő ügyében, a valóság ezzel szemben az, hogy a tervezési és kiviteli terv előkészítési munkálatai vannak folyamatban – üzeni a választóknak.

Ez nem csak egy aszfaltcsík – állítja Czunyiné dr. Bertalan Judit

Lapunk már régebben is és a közelmúltban is beszámolt arról, hogy a környei elkerülő út újonnan kitűzött nyomvonal tervezését és építését jelenti. Hosszú előkészítő folyamaton vannak már túl a szakpolitikusok és az érintett szakemberek. Környezetvédelmi engedélyek és kisajátítások szükségesek az építési munkálatok megkezdéséhez. Addig is építési engedély kell ahhoz, hogy az új beruházási törvény szerinti kiviteli tervek elkészülhessenek. A tervek elkészítését az Építési és Közlekedési Minisztérium már elrendelte. A tervezői munka közbeszerzése folyamatban van,

A kormánybiztos úgy fogalmazott minderről, hogy ez nem olyan egyszerű, mint egy aszfaltcsíkot két város között ledobni. Véleménye szerint aki azt állítja, hogy ezt azonnal meg tudná csinálni, az hazudik.

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint a környei elkerülő út megépítése nem olyan egyszerű, mint egy aszfaltcsíkot két város között ledobni

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

A Dunántúl közlekedéshálózata szempontjából is fontos

Ez a fejlesztés nem csak a vármegye, hanem a Dunántúl közlekedéshálózata szempontjából is meghatározó közlekedésszervezési döntés Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint.

– Mi azon dolgozunk, hogy minden szabály, előírás megtartása mellett a lehető leghamarabb az építés is megvalósuljon – zárja sorait a kormánybiztos.