Biztosan sokak előtt él még élénken az a megrázó kép, amikor az ismert – áramlopással meggyanúsított, majd elítélt – zenészt hosszas huzavona után mentővel, lélegeztető készülékkel felszerelve szállították börtönbe. Mindezt több hónapos procedúra, sorozatos ügyvédi halasztási kérelmek előzték meg, de végül a bíróság mindent elutasított, és az akkor nagybeteg zenésznek meg kellett kezdenie jogerős 3 év 6 hónapos börtönbüntetését. A különböző hírportálok rendszeresen beszámoltak az állapotáról, többek között ilyeneket írtak: „Úgy tudni, a mulatóssztár nincs túl jól, rengeteget fogyott, és a betegsége miatt börtönkórházban tartják fogva.”

Tizennégy hónap után, július elsején hagyta el a börtönt, nyomkövetővel a lábán térhetett haza. Ezt követően ilyen hírek jelentek meg róla: súlyos tüdőbetegsége miatt a lehető leghamarabb műtétre van szüksége. Ő is többször nyilatkozott, hogy súlyos COPD-betegségben szenved, fullad, néha alig kap levegőt.

Nos azóta nagyot fordult a világ a zenésszel. Néhány napja boldogasszonypusztai birtokán adott interjút a TV2-nek. Láthatóan jól volt, könnyedén sétált körbe a birtokon, sőt még a trombitáját is kézbe vette, lazán lejátszott egy dallamot. Aztán az is napvilágot látott, hogy felkérték a Dancing with the Stars című műsorba is. Ezt nevezem én csodálatos gyógyulásnak. Hol van már a fulladás, az elcsukló hangon történő megszólalás, a korábban sűrűn emlegetett életveszélyes állapot.