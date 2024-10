Az 1956-os események a Monostori erődben elevenedtek meg. A programkínálatban szerepelt Csepel élményteherautózás, Molotov-koktél készítés, kézműves foglalkozások, történelmi és filmes tárlatvezetés.

A Csepel teherautóval sokan utaztak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A Magyarock Dalszínház bemutatta a Czibor, a rongylábú című életrajzi musicalt is, amelyet Vizeli Csaba, a színház igazgatója és a darab szerzője ajánlott a helyszínen a nézők figyelmébe. A gyerekek az erőd udvarán akadálypályát is teljesíthettek a hagyományőrök segítségével, valamint kipróbálhatták a fegyvereiket is.