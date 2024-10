Buszmegállók 1 órája

Két új buszmegálló épül Oroszlányban

A megfelelő felépítményű, jól kialakított buszmegállók – a megfelelő buszközlekedés mellett – egy-egy környék életminőségére is hatással vannak. Bizonyára így van ez Oroszlányban is, ahol most két új buszmegálló is épül.

Kemma.hu Kemma.hu

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (OIH) – amint azt a közösségi oldalán írja – október 25-én megkezdte a Dózsa György és a Táncsics Mihály úton az új buszmegállók alépítményeinek előkészítését a földmunkákat is ideértve. A Táncsics Mihály utcában épülő szilárd burkolatú és fedett burkolatú megállóval ellentétben az OIH a régi felépítmény helyére épít újat a Dózsa György és a Bem József utca kereszteződésében. Az OIH arra kéri az arra közlekedőket, hogy legyenek a szokásosnál óvatosabbak. Két új buszmegállót épít az OIH

Forrás: Facebook/Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. / Facebook

