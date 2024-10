Nemrég az Esztergomi járás legolcsóbb és legdrágább ingatlanját mutattuk be olvasóinknak, most megnézzük, hogy a járás 24 településén a két szélsőérték között is körülnéztünk, mit adnak mennyiért. Összeállításunkban csak a belterületi, épülettel rendelkező ingatlanokat tüntetjük fel. A segítségünkre az ingatlanbazáron fellelhető hirdetések voltak, ezekből szemezgettünk.

A dorogi házon van mit felújítani

Forrás: ingatlanbazar.hu

Nem mind szép ház, ami drága

Az árakat összevetettük a budapesti agglomeráció áraival és döbbenten tapasztaltuk: hasonló árakon kínálják az ottani házakat, mint az Esztergom környékieket.

A hirdetések közti legalacsonyabb, 25 milliós árkategóriában egy dorogi és egy lábatlani házikó is keresi gazdáját. A dorogi vityilló a bajnai majdnem kétharmada, 78 négyzetméter hasznos alapterületű. Ám előnye, hogy teljesen tégla a falazat, és tartozik hozzá egy garázs is. Igaz, a telek itt csak 835 négyzetméteres. Ezen a házon van még munka a hirdető szerint.

A felújítandó ugyanannyit ér, mint a felújított

Lábatlanon mindezekkel szemben egy 114 négyzetméteres, vályogfalazatú, gyakorlatilag használhatatlan házikót adnak egy 3848 négyzetméteres telekkel szintén 25 millióért. A ház maga az eladó szerint a felújítandó és a bontandó határán áll jelenleg. A hirdetés egyébként korrekt, mert egy videót is készítettek hozzá. Nem egyszerű eset a telek sem, ugyanis, mint írják, 4 helyrajzi számból tevődik össze.

Lábatlanon ház sok kihívással

Forrás: ingatlanbazar.hu

A következő szint egy 29,9 milliós esztergomi kuckó a Szamárhegyen. Tényleg kuckó, ugyanis a ház 32 négyzetméteres, ám tartozik hozzá egy közel 3000 négyzetméteres telek is. Itt örökpanorámával és a csendes környékkel igyekeznek csábítani az új vevőt. A ház maga a hirdetés — és a mi szerény véleményünk alapján is — átlagos.

Az esztergomi"kis cuki" kategóriájú házikó

Forrás: ingatlanbazar.hu

Lépjünk feljebb kicsit több mint 10 milliót, máris találunk egy sárisápi két szobás, 62 négyzetméteres téglaházat 42 millióért. Az eladó figyelmeztet, hogy a külsején van még mit csinálni, ám a ház belseje igen takaros állapotban van.