Október 26-27-én rendezik a hagyományos Táti Búcsút, amely idén is a táti kultúrház és könyvtár előtti területen lesz. A helyszínre már megérkeztek a játékokat szállító, színes kamionok. A környéken kedvelt rendezvényen a dodzsem, a breakdance nevű körhinta, a céllövölde, a trambulin, és még számtalan játék várja kicsiket is nagyokat. Az egyházi búcsú idén november 3-án lesz a táti katolikus templomban, ahol koncertmisével is várják az érdeklődőket, írja a táti települési oldal.

Forrás: 24 Óra