A versenyzők több távon is indulhattak, profi és hobbifutókat is vártak a Brigetio-futóversenyre. Szőnyi Ferenc elmondta, a Komárom-Európa Futóegyesület rendezvényének a csapatépítés is a célja, a résztvevőket pedig gulyással is megkínálták.

A gyerekeknek külön futamot indítottak a Brigetio-futóversenyen

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A gyerekekre is gondoltak a szervezők, így nem maradhatott el az a 450 méteres futam sem, amelyen a kisebbek mutathatták meg ügyességüket. Minden résztvevő érmet, csokit és almát kapott ajándékba.