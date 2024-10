A fedett uszoda felújítása miatt nem állt meg az élet a komáromi létesítményben. A Brigetio Gyógyfürdő fedett uszodájának medencéjében szünetel ugyan a szolgáltatás, azonban folyamatosan biztosítják az úszás lehetőségét. Mind a hobbi úszók, a rekreációs célú sportolók, az úszó egyesület verseny sportolói, zökkenőmentesen használják a kültéri medencét.

A Brigetio Gyógyfürdő a víz hőfokát 26-28 fok között igyekszik tartani

Fotó: Brigetio Gyógyfürdő / Forrás: Beküldött

A gyógyfürdőt működtető Komthermal Kft. vezetőségétől megtudtuk, hogy a nyári strandszezon végével továbbra is üzemben tartják az 50x25 méteres szabadtéri élménymedencét. A medence mélyebb részén keresztben úszósávokat alakítottak ki, így biztosított az úszás lehetősége. A víz hőfokát 26-28 fok között igyekeznek tartani, amely kellemes környezetet biztosít a testmozgásra. Teszik ezt mindaddig, amíg az időjárás nem fordul olyan zordra, amely ezt lehetetlenné teszi. Jelenleg ideálisak a körülmények, hiszen a hajnali fagyok még nem jelentek meg, a hőmérő higanyszála pedig napközben 15 fok fölé kúszik.

A gyógyfürdő vezetősége, dolgozói bíznak abban, hogy az időjárás kegyes lesz hozzájuk, és az év hátralévő részében sokáig fogadhatják a szabadtéri medencéjükben a vendégeket. Mindeközben a normál rend szerint üzemben vannak a fedett és szabadtéri gyógymedencéik, és a nagy népszerűségnek örvendő pezsgőmedencéjük. A gyógyvízük egyébként degeneratív gerinc és ízületi betegségek, baleseti ortopédiai, traumatológiai, idegsebészeti műtétek rehabilitációja és gyulladásos reumatológiai betegségek (nem akut szakaszában) kezelésére alkalmazható hatásosan.

A Brigetio Gyógyfürdő Brigetio Beach-e

Beindult a szaunaszezon. A különleges szaunavilágukba egészen messziről is elutaznak törzsvendégek, hogy élvezzék a finn szaunák, a gőz és infraszauna jótékony hatását.

A Brigetio Gyógyfürdő az idén is nagy népszerűségnek örvendett. Sok más mellett csatlakoztak a strandok éjszakája rendezvényeihez, részt vettek a vízipisztolyos rekordkísérletben. Sportvetélkedőket rendeztek az olimpia jegyében, "kiúsztak" a párizsi ötkarikás játékokra, szurkolói zónát hoztak létre a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia idejére. A nyár elején kialakították a Brigetio Beach-et is.

Megnyílt a Brigetio Beach Komáromban Videó beágyazása Beágyazó kód