Első alkalommal szervezi meg az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok Egyesülete a Szent Adalbert Központtal karöltve a Boralagút borfesztivált a Prímás Pincében október 19-én. A fesztiválon 15 borászat képviselteti magát mintegy 100 botmintával, amelyet a látogatók a helyszínen vásárolható kóstolói támogatójegy birtokában ízlelhetnek meg.

Minőségi borból nem lesz hiány a Sötétkapuban

Forrás: esztergom.kornyeke.hu

Borokat hoz többek között a Szivek Pincészet, a Neszmély Hilltop, a Bajnai Borbarát Egyesület, a Sárisápi Borbarátok, a Piliscsévi borbarátok, a Galagonyás Habzóműhely, vagy épp a Világi Pincészet. természetesen a Prímás Pince borkínálata is elérhető lesz, illetve a szervező boregyesület is képviselteti magát boraival. Az esztergomi borászok egyébként legutóbb a Szenttamás-napon is megmutatták lazító nedűiket.