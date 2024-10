Az Esztergomi Bor- és Gasztrobarátok Egyesülete a Szent Adalbert Központtal karöltve október 19 én rendezte meg az első, hagyományteremtő Boralagút borfesztivált a Bazilika alatt levő Sötétkapuban. A Prímás Pince szomszédságában levő, idén 200 éves alagút illatozott a boroktól és az ínycsiklandó sültektől, süteményektől és hangos volt a jó hangulatú, baráti beszélgetésektől.

Régi álom volt a Boralagút

Szepesi Szabolcs, a rendezvény egyik szervezője, az esztergomi boregyesület tagja elmondta: régi álmuk valósult meg a rendezvénnyel, amelyet mindössze két hónap alatt sikerült megszervezniük.

– Esztergomban hiánycikk az igazi boros élet, évek óta terveztük, hogy megszervezzük egy borfesztivált. Megegyeztünk a helyet biztosító Szent Adalbert Központtal, és várakozáson felüli számban érkeztek a látogatók.

Tapasztaltuk is: a Sötétkapuban lépésben lehetett csak haladni a sorok között. A kihelyezett asztaloknál, pultoknál a bor mellett régi ismerősök arátok köszöntötték egymást, koccintottak a jóféle hárslevelűkkel, othellokkal, syrah-okkal, vagy épp a neszmélyi borvidék 2 éve kiadott, közösségi borával, a Neszmély #ashtaggel.

Jóllakottan távoztunk

Tizennégy asztalon közel százféle bor képviseltette magát. Megtalálhattuk itt az ismert pincészetek, mint a Hilltop, a Szivek vagy az Anda népszerű ízeit. Emellett a Sárisápi Borbarátok, Bajnai Borbarát Egyesület, vagy a Piliscsévi Borbarátok is eljöttek.

Jelen volt olyan kistermelő is, mint az esztergomi Galagonyás, amely az esztergomi hegyvidék lankáin és a Mátrán szüretelt szőlőkből készült habzóborokkal mutatkoztak be. A borászatok emléklapot is kaptak Erős Gábor országgyűlési képviselőtől, amelyet ő maga adott át mindegyiknek.