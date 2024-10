Mint Bense doktor elmondta: kezdetben sokszor nehéz elkülöníteni egy egyszerű vírusfertőzést az allergiától. Ha az orrfolyás, köhögés hetekig elhúzódik, fel kell merüljön allergia a háttérben. Ennek kivizsgálás szakorvos feladata.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a regisztrált szénanáthások száma drasztikusan emelkedett az elmúlt 33 évben. Az adatsor az egész lakosságra vonatkozik, a kor és a nemek megoszlását nem tartalmazza.

Asztma

Az elmúlt néhány évtizedben nőtt az asztmás gyerekek és felnőttek száma. Sok esetben egészen kicsi korban alakul ki a betegség, amelyet a szerencsésebbek aztán ki is nőnek. A kevésbé szerencsések azonban élethosszig gyógyszeres kezelésre szorulnak.

Mint az orvos elmondta: a kialakulásában szerepet játszanak az örökletes tényezők, vagyis az, hogy valakinek a felmenői közt volt asztmás, illetve allergia, környezetszennyezés, passzív és aktív dohányzás.

Több a fiú, mint a lány asztmás

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1999 óta több mint háromszor annyi asztmás gyereket regisztráltak. A az adatokat a 0 és 18 év közötti lányok és fiúk esetében, 10 ezer azonos korú lakosra jutó megbetegedés alapján nézték. Ez alapján elmondható, hogy míg 1999-ben a fiú betegek 2,2 százaléka volt asztmás, addig 2013-ban már a 7,2 százaléka. A lányoknál 1999-ben 1,4, 2013-ban már 4,8 százalékra ugrott.

A gyereknél légzészavar, sípóló kilégzés, mellkasi fájdalom, fulladás hívhatja fel magára a figyelmet. A szülő esetleg gyakori éjszakai, ziháló köhögést is tapasztalhat. Emellett a terhelhetőség is romlik.

Az alapos, pulmonológiai kivizsgálást követően állítják be a gyógyszerelést, amely állhat csak inhalációs, csak tablettás terápiából, esetleg ezek kombinációjából. Az asztma ma már hatékonyan kezelhető, a beteg általános jólléte szinten tartható megfelelően beállított gyógyszereléssel.