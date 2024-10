Seregszemle 2 órája

Berlinben járt a komáromi busz

A világ legnagyobb közlekedéstechnológiai és mobilitási vásárán, a tizennegyedik alkalommal megrendezett berlini InnoTrans 2024 seregszemlén idén is szerepet kaptak az autóbuszok, köztük a BYD Komáromban gyártott járműve is – számolt be róla a magyarbusz.hu nevű szakportál.

Berlinben is szemügyre vehették az érdeklődők a Komáromban gyártott buszt Forrás: magyarbusz.info

Az autóbuszos szekció legnagyobb kiállítója a BYD volt, amely a 700. Magyarországon gyártott BYD autóbuszt is elhozta a seregszemlére. A csuklós B18-as mellett, amelyet a komáromi üzem a német Havelbus megrendelésére épített, megtekinthető volt még egy alacsony belépésű B13-as, amely az izraeli Egged színeiben fog majd szolgálatot teljesíteni Jeruzsálemben, valamint a BYD jelenlegi csúcsterméke, a padlóba integrált akkumulátorokkal szerelt B12-es modell egy bemutató példánya is. A BYD standján kiállított B18-as egy 30 darabos megrendelés részeként készült Komáromban, melyből az első 10 példányt idén adja át a magyar gyáregység a német megrendelőnek. A legnagyobb érdeklődésre természetesen a BYD 2020 óta elérhető B12-es modelljének európai viszonyokra adaptált változata tartott számot. A típus legfontosabb műszaki vívmányát a BYD saját fejlesztésű akkumulátorainak alkalmazása jelenti.

