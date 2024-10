Erős Gábor kijelentette: a csolnokiak mertek nagyot álmodni, mint az elmúlt években mindig.

– Ez már nemcsak egy épület. Ez most már Csolnokon egy közösségi tér. A fiatalok a jövőt építik: házasságot fognak kötni, be fog az életükbe ivódni. Az épület megújításával a csolnokiak – ami rájuk jellemző – hagyományokat fognak ápolni – szólt a helyiekhez Erős Gábor. Hozzátette: az a dolga, hogy a térségének összes településének segítsen, így a csolnokiaknak is. Végül egy virágcsokorral megköszönte Kolonics Péternének a projektben a nagy munkát.