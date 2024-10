Bandor Éva ezúttal a szlovák filmes és audiovizuális alkotások leghíresebb és legrégebbi országos elismerését, az Igric-díjat érdemelte ki.

Bandor Éva nemrég kapott csillagot a komáromi Hírességek sétányán

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Ahogy a sziakomarom.sk is írta, a színésznő - aki a Komáromi Jókai Színház tagja is egyben – a Túl közel (Nablízku) című filmben nyújtott alakításáért kapta a díjat, amely egy diplomafilm, Monika Mahútová rendező első alkotása. A díj történelmében most fordult először elő, hogy hogy diplomafilmben nyújtott alakítást díjazott a zsűri. Bandor Éva már kapott Igric-díjat a Szeress, vagy menj el! illetve a Zoltán, a rendes ember című filmekben nyújtott alakításokért.

A mostani alkotás egy csonka család drámájáról szól. A huszonhét éves Anna (Mária Ševčíková) édesanyjával, Hanával (Bandor Éva) él közös háztartásban a szlovák–magyar határ közelében. Anna rájön, hogy az együttélés megfosztja őt attól a lehetőségtől, hogy továbblépjen. Mivel sosem beszélnek nyíltan a problémákról és a kapcsolatukról, Annának nincs módja úgy távozni, hogy közben ne bántsa meg az anyját.

Bandor Évát ebben az évben több elismerés is érte: áprilisban a Napfény a hálóban legjobb női mellékszereplőnek járó díját vehette át Prikler Mátyás, a Hatalom című filmjében nyújtott alakításáért. Néhány nappal később csillagot kapott a komáromi Hírességek sétányán, a Tatra Mozi előtt.