Az eredetileg magyar kaszárnyát az '56-os forradalom után a szovjetek vették birtokba. Az egyik legvéresebb sortüze is itt került sor annak idején. Az utolsó katona 1990. június 24-én hagyta el a baji laktanya területét. Az épületek nagy része azóta is üresen áll, azonban a település szeretné hasznosítani azokat. A laktanya négy épületből áll, ebből hármat most eladna a település.

97 millió forintért kínálják a baji laktanya területén található három épületet és a hozzá tartozó telket

Forrás: dh.hu

A Duna House ingatlaniroda kínálatában találtunk rá a baji laktanya hirdetésére. Loggó József, ingatlanértékesítőtől megtudtuk, hogy 97 millió forintért kínálják a három épületet és a hozzá tartozó területet. Bár az ingatlanok nincsenek a legjobb állapotba nem szorulnak bontásra. Statikailag megfelelőek, csak egy kis ráncfelvarrásra van szükségük.

Iroda is lehet a baji laktanya épületeiben

– A helyi építési szabályzat szerint iroda, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, kereskedelmi célra lehetne hasznosítani a területet. A három épület mérete egyenként mintegy 3 ezer hatszáz négyzetméter, így akár több mint 14 ezer négyzetméter területű felépítmény vár hasznosításra. A hozzájuk tartozó földterület mérete is csaknem 14 ezer négyzetméter. Közművek a közelben megtalálhatók, akár a távfűtést is be lehet vezetni. A vasút közelsége miatt pedig a közlekedése is kitűnő – sorolta az ingatlan előnyeit a szakember. De akár új épületek is felhúzhatók a telekre, aminek a beépíthetősége 40 százalék. A telek felosztása esetén pedig legalább 3 ezer négyzetméteres területeket kell kialakítani.

Forrás: dh.hu

Schunder Tibor, Baj polgármestere a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy

újabb építési telkeket és az azokhoz tartozó infrastruktúrát,

közműveket szeretnének kialakítani a laktanya eladásából befolyt pénzből.

Ugyanis a környék rohamos fejlődésének köszönhetően a település egyre népszerűbb és sokan döntenek úgy, hogy beköltöznek Bajra. Illetve azoknak a helyi fiataloknak a számára is szeretnének otthonteremtési lehetőséget biztosítani, akik a szülői házból szeretnének elköltözni.

Rehabilitálni kell

A laktanya egyébként rehabilitálandó területnek számít. Baj településszerkezeti terve szerint a négy meglévő épület hasznosítása és többfunkciós rendeltetésekkel való kihasználása az elsődleges cél. A dokumentum szerint a községben potenciálisan talajszennyezett területként értékelhető a volt szovjet laktanya területe a korábbi katonai tevékenységből adódóan, mivel a terület rekultivációja nem valósult meg teljes körűen. A területek utóhasznosításának feltétele a részletes talajvizsgálat, szükség szerint kármentesítés elvégzése.