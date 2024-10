A hagyományőrzők végállomása pedig a zsámbéki Fékomadta Fesztivál, amelyet október 11-12-én rendeznek meg a zsámbéki kolostorromnál.

Az Uradalom nevű tematikus Facebook-oldal is közölt fotókat az Esztergom várbeli tábori körülményekről, illetve a pénteki útnak indulásról is. A fotókon látszik, hogy helyben, téglából tapasztottak tűzhelyet a hagyományőrzők, ahol bográcsban rotyogott a vacsora is.