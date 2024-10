Pro Urbe-díjat kapott Pálmai Andrea, a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány vezetője az állatvédelemért Esztergomban végzett kimagasló tevékenységéért.

A Bogáncs Kutyamenhely és Pálmai Andrea 20 éve az esztergomi kutyák védőangyala. Néhány éve már az alapítvány látja el az esztergomi ebrendészeti feladatokat is. Minden évben ivartalanítási akciót is hirdetnek és nyílt napot is szerveznek, amelyben a felelős állattartás fontosságára hívják fel a figyelmet.