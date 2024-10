A Tappancs Állatotthon Alapítvány osztotta meg közösségi oldalán, hogy hétfő délután egy kóbor kutyához hívta őket az autópályakezelő munkatársa. A kutyus a két oldal közötti szalagkorlát alatt feküdt az M1-es autópályán.

Egy kóbor kutya feküdt az M1-es autópálya szalagkorlátja alatt. Az állatmentőknek az autópálya kezelő és a rendőrség segítségével sikerült megfognia épségben.

Fotó: Tappancs Állatotton Alapítvány / Forrás: Facebook

Az autópályakezelő már arra készült, hogy az állat tetemét elszállítsa, amikor észre vette, hogy megmozdult. Azonnal értesítette az Tappancs Állatmentők Alapítvány és a rendőrséget is.

Kutyamentés az autópálya közepéről

– A hétvége folyamán a Tatabánya-Tarján útvonalon egy kóbor kutyusra hívták fel a figyelmünket. Megfogni nem sikerült, félt és menekült az ember elöl. Terveztük a befogó ketrec kirakását, de ezt a kutyus már nem várta meg. Újabb felbukkanása nagyon veszélyes helyen volt, az M1-es autópálya két oldala közötti szalagkorlát alatt. Az autópálya kezelő munkatársa vette észre és készült a tetem eltávolítására, de mikor oda ért a kutyushoz, akkor látta, hogy életben van a kutyus. Így rögtön elkezdte szervezni a mentést hívott minket, a rendőrséget és kitábláztatta az autópályát, hogy lassítsa picit a forgalmat – árulta el Zsiga Laci, a Tappancs Állatmenhely egyik vezetője.

A kutyus egy idő után már örömmel fogadta a simogatást is. Egyelőre biztosan az állatmenhelyen marad.

Fotó: Tappancs Állatotton Alapítvány / Forrás: Facebook

A rendőrség is kivette a részét a mentésben. Az Újvárosi felhajtótól Budapest irányába és a Szárligeti felhajtótól Győr irányába vissza fogta a forgalmat így biztonsággal elkezdhették a mentést az állatvédők.

– Felkészültem arra, hogy a kutyus menekülőre fogja, mint korábban, de már annyira elfáradt testileg és lelkileg is, hogy mozdulatlanul tűrte a procedúrát és tűrte, hogy a nyakába rakjam a pórázt és levezetve a pályáról az autóba ültessem. A menhelyre érve kicsit hagytam hogy ismerkedjen a hellyel és velem is. Szerencsére egy idő után már magától hozzám jött és láthatóan a simogatást is élvezte. Csipet nem találtunk benne – mesélte az állatvédő, aki elmondta, hogy egyelőre karanténba kerül a kutyus, akire már érdeklődő is van.

– Szerencsére láthatóan nincs nagyobb sérülése. Némi felületi seb van rajta, amit az erdőben való kóborlás közben szerezhetett. Még kissé bizonytalan velünk, így kell egy kis idő míg megszokja a helyet és az embereket maga körül. Most egyelőre karantén vár rá és mivel nincs benne csíp megkapja a szükséges oltásokat is. Régi gazdája is jelentkezhet érte, azonban neki ki kell fizetnie a bírságot és az állat ellátási és orvosi költségeit. Egyébként új gazdát keresünk neki. Van egy úr, aki már akkor is próbált róla gondoskodni, amikor az erdőben kóborolt. Ételt vitt ki neki és próbálta megfogni. Ő jelezte felénk, hogy szívesen magához venné később – tudtuk meg Lacitól, aki szerint a kutyus hat év körüli bull terrier és bordói dog keverék féle lehet.