–Nagyon koszos, csúszós, iszapos, büdös víz és sok tetem maradt az árvíz után. Először az iszapot kellett takarítani magasnyomásos mosókkal, majd fertőtleníteni kellett permetezővel. Hatalmas munka volt, hogy mindent biztonságosan tudjunk helyreállítani. Most legalább azokat a helyiségeket kell rendbe rakjuk, ahol tudjuk fogadni a lovasainkat. A lovak ellátásához szükséges dolgokat, a takarmánytárolókat most mindenképpen vissza kell állítanunk. Aztán a többi már csak tavasszal kerül sorra – tette hozzá a gazdaasszony, aki annak örül, hogy már legalább a lovaik haza mehettek. Már el is kezdték velük a munkát, ugyanis a gyors költözés erőnlétben és mentálisan is megviselte őket.