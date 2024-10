Babett azt is elárulta, hogy a 2013-as nagy árvíz után egy hatalmas bulival ünnepelték meg a munka befejeztét. Így egyértelmű volt, hogy idén sem maradhat el a mulatság. Az árvíz afterparty-ra meghívták a szolnoki vízügyis szakembereket is, akik 10 éve, illetve idén is segítették őket a védekezésben. Illetve a terület országgyűlési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit is kapott meghívót.

Az árvíz afterparty-n üstben készült a finom húsoskáposzta, ami az utca lakóinak a kedvence

– A védekezés során a képviselőasszony mindennap meglátogatott minket, megkérdezte, hogy szükségünk van-e valamilyen segítségre, vagy eszközre. Bármilyen kérésünk volt azonnal intézkedett. Nagyon sokat köszönhetünk neki, így nem volt kérdéses, hogy az árvízi after partyn a helye – szögezte le Soltész Babett, aki szerint az utcájuk közössége példamutató mindenki számára. Mindenben segítik egymást, legyen szó tűzifa aprításról, vagy pakolásról. Szerinte fontos, hogy figyeljenek egymásra az emberek.