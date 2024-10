Pontosan egy hónappal ezelőtt tetőzött a nagy dunai árvíz Komáromnál 790 centiméteren, míg Esztergomban 759 centiméteren állt a hatalmas vízoszlop. Szeptember első fele a Duna menti települések számára az összefogásról, hatalmas és megfeszített munkáról szólt. Ez a küzdelem jellemezte Dunaalmást és Neszmélyt is, ahol falubeliek és önkéntesek éjt nappallá téve dolgoztak, hogy megvédjék otthonaikat. Egy hónappal a tetőzés után bringára pattantunk és célba vettük a Dunaalmást Neszméllyel összekötő kerékpárutat, hogy szemügyre vegyük, hogy fest most a Duna-part.

Az árvíz tetőzése után 1 hónappal már csak homokzsákkupacok emlékeztetnek a hatalmas vízoszlopra

Fotó: Krupánszki Máté / Forrás: Kemma.hu

Az árvíz úgy tűnt el, mint szürke szamár a ködben

A dunaalmási pihenőtóhoz érve, békés, harmonikus és élettel teli kép fogadott minket. Ha nem láttuk volna, hogy a Duna ezt a tavat is bekebelezte, meg nem mondtuk volna, hogy itt nem is olyan régen még a Duna volt az úr. A bringaúton haladva már csak az aszfaltra száradt iszap emlékeztetett arra, hogy víz alatt volt minden. Az élet visszatért a Royal Yacht Club területére is. Talán sokak retinájába beleégett a kép, mikor az árvíz a kerékpárúthoz közelebbi fabódé tetejét nyaldosta. Mostanra már csak megszáradt, homokos foltocska jelzi a ház oldalán, hogy abban a magasságban víz állt. Belegondolni is durva, hogy ezen a szakaszon a karékpárút felett több mint 2 méter magasságban állt a hatalmas dunai vízoszlop.

Továbbhaladva arra lettünk figyelmesek, hogy a Duna partját visszafoglalták a pecások is. Bár több helyen még vastagon állt az iszap a parthoz vezető kis utakon, de néhol már autóval is meg lehetett közelíteni a partot. Az ártéri erdős, fás részt pásztázva mindenütt hatalmas, lehorganyzott uszadékfák terpeszkedtek, hirdetvén új lakóhelyüket. Neszmélyen, a Vízimolnár utcában már semmi nem emlékeztet arra, hogy 1 hónappal ezelőtt hatalmas árvíz borította a környéket. Gyerekek bringáztak, fociztak az úttesten, élvezve az utolsó napsütéses napok egyikét.

Már csak homokzsákkupacok idézték az árvíz rémképét

Kiérve a Vízimolnár utcából a neszmélyi kompkikötő felé vettük az irányt. A Duna-parthoz közeledve hatalmas kupac föld és azokból kikandikáló zsákok fogadtak. Hogy mi lesz a sorsuk, nem tudni, de mellettük egy markológép is állt. Biztosan apránként szállítják el az egykoron legnagyobb védelmet nyújtó föld és zsákhalmot. A Neszmélyi Hajóskanzen területén is motorcsónakos horgászok ténykedése jelezte, hogy a Duna már megbékélt. A vasúti pálya alatti átjárók egyikében még találkoztunk viseletes homokzsákkupaccal.