A szeptemberi árvíz után egy ország fogott össze a dunaalmási református egyházközösségért. Az október utolsó vasárnapjának országos perselyadományait templom épületének felújítására, a Dunaalmási Református Egyházközség kapja meg.

A környező településről is érkeztek önkéntesek, hogy töltsék és pakolják a homokzsákokat. Az összefogásnak hála az árvíz támadását most sikerült visszaszorítani, azonban az épület felújítását már igy sem lehet halogatni.

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Az árvíz súlyos károkat okozott

Ugyanis a dunaalmási református templom már korábban is megszenvedte a folyó közelségét. A legutóbbi árvíz nagy aggodalmat keltett, hiszen 2013-ban is hasonló katasztrófa történt, amikor a víz súlyos károkat okozott az épület talapzatában, amitől süllyedni kezdett a belsőtere. Tavaly már készült egy geodéziai felmérés a a templomban és a templomkertben.

A tíz évvel ezelőtti árvíz súlyos károkat okozott az épület talapzatában, jelentős süllyedést eredményezett, a padozat és a karzat tartó oszlopaiban.

Forrás: Dunaalmási Reformátusok/Facebook

– A vizsgálat alapján négy és fél méter mélyen találtak szilárd talajt. A talajvizsgálat alapján lősz, homokos anyagot mutattak ki, amit a Duna mozgása könnyen ki tud mosni. Az árvíz hirtelen visszavonulásával ez történt tíz éve is. A korábbi árvíz súlyos károkat okozott az épület talapzatában, jelentős süllyedést eredményezett, a padozat és a karzat tartó oszlopaiban. A most levonuló újabb nagy árvíz következményeit egyelőre még nem tudjuk felmérni. De mivel most is nagyon gyorsan vonult vissza a víz félő, hogy tovább süllyedt a talapzat – magyarázta Schönberger Klára, a templom lelkésze, aki hozzátette, hogy a tetőszerkezetet is megnézették statikussal, ami sajnos szintén nagyon rossz állapotban van. Az elkorhadt gerendák, szarufák az egész tetőszerkezetet érintik, amik további aggodalomra adnak okot

Országos összefogás

Schönberger Klára a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az egész országban összefogtak, hogy segítsenek nekik megmenteni az épületet. A Magyar Református Zsinat döntése alapján az idei Reformáció napi országos perselypénzt, amely az október 27-i vasárnapi perselybevételekből származik, a Dunaalmási Református Egyházközség számára utalják ki, hogy a templom alapjainak megerősítésére fordíthassák azt.