Várható volt, hogy nem lesz egyszerű az új önkormányzati ciklus kezdete Tatán. A júniusi önkormányzati választáson nyert képviselők a megbízólevelüket már a nyáron átvették, azonban még esküt nem tettek, így a munkájukat sem tudták érdemben megkezdeni. Az alakuló ülés előtt ugyanis sok vitás kérdésben kell dűlőre jutni a feleknek. Az elképzelések pedig nem közelítenek egymáshoz. Egyik fontos kérdés az alpolgármester személye.

A alpolgármester személyéről nincs még megegyezés Tatán. A Füge Kvittung Dánielt szeretné a pozícióba, aki 97 szavazattal maradt le a polgármesteri székről

Fotó: tata.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, a júniusi önkormányzati választáson a regnáló polgármester, Michl József nyert, igaz csak 97 szavazattal előzte meg a Füge polgármesterjelöltjét. A szavazatok száma alapján a Fügének 5 képviselője, míg a Fidesz-KDNP-nek 4 jutott be a testületbe. A kompenzációs listáról pedig mindkét szervezetnek további 1-1 tagja vehette fel mandátumát. Illetve a kompenzációs lista alapján ülhet be a testületbe a TETT polgármesterjelöltje is. Vagyis a Füge 6, a Fidesz-KDNP 5, a TETT pedig 1 képviselője alkot októbertől testületet Tatán.

Ki lesz Tata alpolgármestere?

A számokból egyértelműen látszik, hogy nem lesznek egyszerű döntések a következő 5 évben a városban. Ugyanis egyik szervezetnek sincs többsége. És bár a Fügéé a mandátumok legtöbbje, önmagában kevés a szavazatuk arra, hogy egy kérdésben döntsenek. Ugyanis egy előterjesztést, vagy egy határozatot csak akkor lehet elfogadni, ha a testületi ülésen jelenlévő képviselők többsége megszavazza.

Az ellentétek pedig már az alakuló ülés előtt is jól látszanak. A Füge közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt hónapok során sem sikerült a polgármesterrel megegyezniük a Szervezeti Működési Szabályzat (SZMSZ) változtatásain, amiben többek között az alpolgármesterek száma is szerepel. A Füge és a TETT is csak egy helyettest szán a polgármester mellé, amit azonban a Michl József nem fogad el. Amennyiben nem sikerül megegyezniük a feleknek és ezzel veszélyeztetik a város működését, a főispán jelöl ki egy alpolgármestert a testületből.