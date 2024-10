Már többször írtunk arról, hogy a kisbéri állatotthon telt házzal működik. Akkor a forrásokkal nem volt probléma, most azonban megcsappant a szervezet számlája, és az állateledelük is fogyóban van.

Segítséget kér a kisbéri állatotthon

Forrás: Életet az állatoknak-Kisbér és környéke/Facebook

Szorít az idő, segítséget kér az állatotthon

Az Életet az állatoknak alapítvány szeptemberben több állatnak is sikeresen örök otthont talált. Most azonban működésükhöz támogatásra van szükségük. Az elmúlt hónap ellátási költségei magasra rúgtak, az egyesületnek nincs sok ideje, közel a fizetési határidő. Minden jellegű támogatást szívesen fogadnak legyen szó élelmiszerről, vagy kiegészítőről, de most első soron pénzre lenne szükségük a fizetendő összegük ugyanis több mint százezer forint.