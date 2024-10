Több mint 180-an voltak kíváncsiak szombaton a Tatabányai Ebrendészeti Telep programjaira, ahol az állatok világnapja adott apropót az ünneplésre.

Az állatok világnapja remek apropót jelentett az adakozásra is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Shíva, az eurázsiai keverék volt az egyik legnagyobb nyertese a hétvégi nyílt napnak: megtetszett egy gazdijelöltnek az erdőben talált, fához kikötött csahos, aki nemrégiben lett új lakó a telepen. A négylábú jószág tehát komoly gazdivárományos, de nem csak ő örülhetett ezen a napon.

Shíva, az eurázsiai kutya komoly gazdivárományos lett ezen a napon

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Sok kutyust vihettek sétálni a programra kilátogatók. Tehát az örökbefogadás sem volt kizárt ezen a napon, de azoknak is kedveztek a Bogáncs utcai telep programjai, akik egyelőre csak szemlélődni szerettek volna. Számukra volt kutyás bemutató a Mentor Kutyakiképző Iskola jóvoltából, de Logan, a farkas is kilátogatott a helyszínre, továbbá volt arcfestés és jótékonykodni is lehetett.

A telepen 12 macska is várja leendő szerető gazdiját

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– A zord időjárás ellenére is szép számban érdeklődtek a programok felől, és nem érkeztek üres kézzel. Körülbelül 400 kilogramm szárazeledel és konzerv gyűlt össze néhány óra alatt az adománygyűjtő akció keretében, amik között van eledel minden védencnek. Tehát kutyáknak és cicáknak is – mondta el Bányai Krisztina, a telep munkáját támogató Segítő kéz a Kutyákért Egyesület elnöke. Jelenleg 27 kutya és 12 macska él a telepen, akik várják a leendő szerető gazdikat.