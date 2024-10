Irodai, könnyű fizikai, fizikai és részmunkaidős állásra is várták a jelentkezőket Komáromban október 17-én a vármegyei kormányhivatal által szervezett idei második állásbörzén. A különböző standoknál a környék legjelentősebb vállalatai mellett a rendőrség, a katasztrófavédelem és a honvédelem is invitálta az érdeklődőket. A felvidékről is érkeztek munkaadók, illetve munkavállalók is. A csütörtöki állásbörze kínálatában mindenki megtalálhatta a számára megfelelő ajánlatot.

A komáromi állásbörze megnyitóján Czunyiné dr. Bertalan Judit és dr. Kancz Csaba mondott köszöntőt

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház adott otthont a Komárom-esztergomi kormányhivatal idei második állásbörzéjének. Az eseményt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és dr. Kancz Csaba főispán nyitotta meg.

Nagy segítség az állásbörze

Az országgyűlési képviselő a jelenlevőknek elmondta, hogy vármegyénk szerencsés helyzetben van, mert sok a munkáltató.

– Nagy dolog az, hogy évről-évre létrejön egy olyan kiállítás, börze, ahol a térség a munkaadók jelenlétével megpróbálja megszólítani azokat az aktív korú munkavállalókat, akiknek van még lehetőségük a munka világában. Az ország szerencsésebb részén élünk, egy szerencsés vármegyében, ahol más a feladat, mint az ország keleti felében – emelte ki Czunyiné dr. Bertalan Judit.

– A Komáromi járásban az álláskeresők száma alacsonyabb, mint 2 százalék. Ezért a feladat is nehéz, ugyanis azt látjuk, hogy a munkáltatók számára a jó, szakképzett és megfelelő munkaerő a versenyképesség megtartásának alapfeltétele. Ezért elmondható, hogy pár éve megindult egyfajta bérverseny a munkavállalók megszerzésére. A legnagyobb érték ugyanis a jó munkaerő – szögezte le az országgyűlési képviselő, hozzátéve, hogy a vármegye munkaerőpiacának jelenleg az egyik legnagyobb feladata a munkavállalók elérése és megszerzése. Ennek biztosít jó helyszínt az állásbörze.

Dr. Kancz Csaba főispán, arról beszélt, hogy ezeket a rendezvényeket nem csak a munkanélküliek keresik fel, hanem azok is, akik munkahelyet szeretnének váltani.

– A mindennapokban nehéz egy céget elérni, sok esetben át kell menni egy adminisztráción. A mai napon ezt megkönnyítjük. Oda lehet lépni az asztalokhoz, közvetlenül lehet beszélni a munkaadókkal. Illetve az eseményen jelen vannak a kormányhivatal munkatársai is, akik különböző képzésekben is tudnak segíteni az álláskeresőknek – mondta a főispán, aki jó álláskeresést kívánt mindenkinek.