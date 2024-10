Új bizottság alakult

Az új képviselő-testület első szavazását is megtartotta az alakuló ülésén. Ebben a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról döntöttek. Michl József a legfontosabb változásokat kiemelve elmondta, hogy a korábbiakhoz hasonlóan, a következő 5 éves ciklusban is két alpolgármestere lesz a városnak. Azonban az önkormányzat munkáját segítő két bizottságot átalakították és egy újat is létre hoztak. Ezentúl a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 fővel, a Humán Bizottság szintén 5 fővel, illetve a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 9 fővel fogja a testületi-ülések előtt véleményezni a benyújtott előterjesztéseket.