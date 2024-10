Az adományt Chung Hyung Jo divíziós menedzser adta át kedden a közalapítvány részére, ahol a komáromi tűzoltóság képviseletében jelen volt Gubicskó Barnabás őrnagy, parancsnok-helyettes.

Gubicskó Barnabás és Chung Hyung Jo arról is beszélgettek, mire fordítják az adományt

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Gubicskó Barnabás lapunknak elmondta, korábban Komárom városától kapott a tűzoltóság az alapítványon keresztül nagyon modern, akkumulátoros feszítővágó és műszaki mentő eszközöket. Ezekre azért is szükség van, mert egyre több a műszaki mentés, sok balesetnél kell a tűzoltóságnak beavatkozni, ilyenkor pedig nagyon fontos a gyorsaság. Ezekkel a modern eszközökkel már perceket tudnak rövidíteni egy-egy sérült kimentésekor.

A támogatásból a későbbiekben szeretnének olyan eszközöket vásárolni, amelyek a már meglévőket még hatékonyabbá teszik.

Chung Hyung Jo arról is beszélt, eredetileg defibrillátorokkal támogatták volna az alapítványt, de az egyeztetések során kiderült, ezzel az eszközzel jól el van látva a komáromi tűzoltóság. Így aztán abban állapodtak meg, hogy három defibrillátor árával, azaz másfél millió forinttal segítik az alapítványt, amelyet eszközbeszerzésre fordíthat majd a komáromi tűzoltóság.

Az eseményen kiderült az is, a JWH Kft. részéről nem egyszeri alkalom volt az adományozás, a tűzoltók további támogatásra is számíthatnak a jövőben. Emellett több szervezet működését is támogatná a cég, hiszen üzletpolitikájuk fontos eleme a társadalmi felelősségvállalás és az adományozás.