Az idén is megrendezték a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat. Ebben az évben a rendszergondolkodás, az élelmiszeripar példáján keresztül bemutatva került a középpontba. A tatabányai TSZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum minden minden évben csatlakozik a nemzetközi projekthez, így tettek most is: osztályfőnöki órákon nézték meg az ismeretterjesztő videókat, tették próbára tudásunkat, beszélgettek például arról, mit tehetünk az élelmiszerpazarlás ellen – olvasható a tanintézet Facebook-oldalán.