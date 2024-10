Nyelvünk folyamatosan változik, sok régi és ritkán használt szó a feledésbe merül, helyette újak jönnek, főként az informatika világából, némi anglicizmussal megspékelve. Most azonban egy új és magyar kifejezés jött be a köztudatba és a mindennapi közbeszédbe. Ez nem más, mint a palackozás. Igen a palackozás, ami lassan önálló munkakörré válik és higgyék el nem csak a hajléktalanok vagy a nagyon rászorulók körében. Láttam a napokban Tatán kifejezetten elegánsan sportosan öltözött gimnazista formájú fiatalokat nagy zsák visszaváltható flakonnal érkezni az automatához. Talán a hétvégi buli maradékát hozták. De mindegy is, a palackozás legalább hasznos dolog.