Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nép számára örökre egy büszke és egyben fájdalmas pont marad. Büszke, mert sok bátor szívű honfitársunk állt ki a hazáért, és szomorú, mert számtalan hőslelkű magyar vesztette életét. Manapság már elképzelni sem tudjuk, milyen lehetett az élet abban az évtizedben, amikor megtörtént a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye. Most retró fotóválogatás formájában hívunk titeket egy kis időutazásra.

Retró fotók idézik fel az 1956-os forradalom évtizedének mindennapjait Komárom-Esztergom megyéből

Forrás: Fortepan / Horváth Lajos

Retró fotóválogatás kalauzol az 1956-os forradalom évtizedébe

Ahogy már többször, úgy most is a Fortepan kimeríthetetlen fotótárát hívtuk segítségül. Azt szerettük volna felidézni számotokra, milyen volt az élet Komárom-Esztergom megyében a forradalom évtizedében. Esztergomból, Tatáról, Komáromból és Tatabányáról is válogattunk össze korabeli fotókat, hogy ti is lássátok, milyenek voltak akkor a mindennapok. De beszéljenek inkább a retró fotók, repüljetek velünk vissza az '50-es évekbe.