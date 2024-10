A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. irányítja a Nemzet Főterét övező beruházások előkészítését és lebonyolítását. Közösségi oldalukon a napokban egy posztot tettek ki, ami szerint az Igazságügyi Palota déli szárnya egyik ablakának kibontása során egy 126 éves gyufásskatulya került elő, benne időkapszula-üzenettel.

Az időkapszula az Igazságügyi Palota egyik ablakából került elő. A halvány felirata szerint egy tatai kőműves hagyhatta ott egykor, akinek kilétét eddig homály fedte.

Forrás: Steindl Imre Program/Facebook

Bár a papíron a szöveg már jócskán megkopott és a betűk is cirádásak, azért pár szót ki lehetett olvasni. A pontos dátum és az üzenet írójának a neve azonban nem volt egyértelmű. "Az 1898 (!) május 12. napi datálású üzenet arra enged következtetni, hogy az épület átadása (1896) után két évvel hozzá kellett nyúlni az ablakszerkezetekhez - talán "húztak". Erre van példa a korban: a Földtani Intézet és az Országház épülete is így járt. A töredékes üzenet szerint írója a Komárom megyei - ők írták így ekkor! - Tatáról való, írója talán Hoch (?) György kőműves segéd - ha valaki jobban ki tudja bogarászni, örömmel várjuk a megfejtést!" - írták posztjukban.

Megvan az időkapszula írója

A Tata, a vizek városa nevű, Tata történelmével foglalkozó közösségi oldal egyik szerkesztőjéhez is eljutott az időkapszula híre, aki szerint más olvasható a papíron. Elméletét követve meg is fejtette, hogy ki lehet az a rejtélyes tatai kőműves, aki szerette volna, ha emléke fennmarad az utókornak.

– A dátumot én 1895-ként olvasom, nem 1898-nak. Tessék megnézni a második számot és a negyediket. Nem hasonlít, de 6-os sem lehet az írása alapján. Így lett nálam 1895 – magyarázta a történész, aki ezek után az évszámból kivonta az iparos életkorát, a 23 évet, így kapta meg a születési idejét.

A korabeli házassági anyakönyvi kivonatból sok minden kiderül az egykori kőművesről

Forrás: Beküldött

– Végignéztem az akkori tatai születési anyakönyvet, hátha szerencsém lesz. Mindössze két György született abban az évben. A Heitz hasonlít a papírra írt névhez. Így Heitz György, született Tatán 1872-ben Heitz Antal fiaként. Megtaláltam utána a házassági anyakönyvi kivonatát is. Megnősült 1896-ban Tóvároson, felesége Riskó Mária Borbála és a Réti utca 414-ben lakott. Foglalkozása pedig kőművessegéd. Szóval szerintem róla van szó. Ő lehet a titokzatos kőművessegéd – írták az oldalon. Még a férfi házassági levelét is megtalálták és most az egykori kőműves leszármazottait keresik.