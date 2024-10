Tatán is tartottak ünnepi megemlékezést október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére 2013-ban állított emlékoszlopnál, a Fenyő téren. A tata.hu beszámolója szerint Michl József polgármester beszédében elmondta, hogy hőssé azok lesznek, akiknek megadatik az alkalom. De csak az lehet hőssé, sőt akár szentté is, aki az élet mindennapi alkalmainak, helyzeteinek a során is már így él.

Tatán is ünnepséggel emlékeztek meg október 6-án az aradi vértanúkra a Fenyő téri emlékoszlopnál

– Ahhoz, hogy méltóak maradhassunk a vérbosszú áldozataivá vált aradi vértanúkhoz, de minden olyan elődünkhöz, akik életükkel szolgálták közösségeinket, nekünk is folyamatosan kell alakítanunk mindig jobbá az életünket. Ez a mindennapi legfontosabb feladatunk, ez tesz erős közösséggé itt, Tatán is bennünket – tette hozzá a város vezetője. A rendezvény után a Kapucinus Templomban szentmisével emlékeztek az aradi vértanúkra.