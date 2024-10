Varga Mihály pénzügyminiszter, mint arról a Világgazdaság is írt, szeptember elején jelentette be a Facebook-oldalán, hogy nemcsak tovább emelik a nyugdíjakat, de jövő februárban 13. havi nyugdíjat is fizetni fognak az időseknek.

Ki kaphat 13. havi nyugdíjat?

Mint az ado.hu felhívta rá a figyelmet, a tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző esztendő legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban részesült. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki eddig kapott, 13. havi nyugdíj 2025-ben pedig annak jár, aki 2024-ben vonult vissza az aktív pályafutását. Tehát aki 1960-ban született és a kora alapján, jövőre megy el nyugdíjba, majd csak 2026-ban lesz jogosult erre a plusz pénzre.

Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán arról is írt szeptemberben, hogy a nyugdíjemelés 2025-ben hogy alakulhat. Mint fogalmazott, az éves várható inflációval megegyezően 3,2 százalék körül alakulhat majd az emelés.