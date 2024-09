Ahogy a rexesek a Facebook oldalukon is beszámoltak a történetről, Zsivány örökbefogadó családja immár harmadik alkalommal támogatta őket.

Zsivány is segítette az értékesítést

Fotó: Komáromi Rex Állatvédő Alapítvány / Forrás: Facebook

Zsivány kis gazdája a barátaival együtt baracklekvárt és linzeres süteményeket árult. A finomságokat a kis gazdi édesanyja készítette. Az akcióból mintegy 50 ezer forintot gyűjtöttek, az ebeket pedig állateledellel, jutalomfalattal is meglepték. A rexes állatvédőkre is gondoltak, nekik is jutott ugyanis a házi lekvárból.