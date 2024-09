A 2022-ben megjelent Wensday sorozat elsöprő sikert aratott. Halloweenkor és farsangkor mindenhol kisebb vagy nagyobb Wensday hasonmásokkal találkozhattunk. A sorozat főszereplője Jenna Ortega, most ismételten a vászonról köszön vissza Tim Burton legújabb alkotásában. Burton a sorozat rendezője volt és így ismerte meg a színésznőt. Ha imádtad a Wensdayt a Beetlejuice Beetlejuice is neked való. Ha továbbra is kételkednél it van 5 indok:

Fotó: ZUMAPRESS.com / Forrás: Northfoto

1.Jenna Ortegát egy teljesen új szerepben láthatod.

A színésznő Astrid Deez karakterébe bújva egy új oldalát mutatta, meg.

2.Új karakterekért rajonghatsz

A Wensday sorozat sem szűkölködött karakterek terén, de hol máshol találkoznál Bobbal. A 700 éves aszfaltfejű sárga öltönyös irodistával.

3.Imádni fogod a képi világot

Ha rajongtál Wensday és Enid szobájáért akkor ezt a film sem fog csalódást okozni. Tim Burton a kontrasztok embere és ez Beetlejuice Beetlejuiceban sincs másképpen.

4.Kapkodni fogod a fejed a fordulatokon

Egy kiszámítható pillanata nem volt a cselekménynek, amikor már éppen azt érezted, hogy megfejtettél valamit, a történet arcba nevetett és egy újabb fordulatot vett.

5.Megismerheted Tim Burton

Ha a Wensday sorozatnál csatlakoztál a Burtoni őrületbe és még nem vagy ismeretes az alkotó filmjeinek világában, akkor ez a legjobb alkalom az ismeret terjesztésre. A Beetlejuice Beetlejuice humora és története egy pillanat alatt behúz az imádata.