Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szurkolók szörnyű állapotú ebet mentettek ki egy piliscsévi családi ház udvaráról. Az ott lakók arra kérdésre, kié a vizsla, csak egymásra mutogattak, valamint azt sem tudták megmondani, hogyan kerülhetett ilyen szörnyű állapotba az állat.

Heléna a vizsla kényelembe helyezte magát új otthonában

Fotó: Vizslamentés / Forrás: Facebook

A kutya a Vizslamentés gondozásába került. Hamar kiderült, az eb valószínűleg sosem járt orvosnál, hiszen a chipje és a kötelező oltásai is hiányoztak, mindezek mellett még bolhák is kínozták. A legmegdöbbentőbb azonban az állat tömege volt, az eb mindössze 11,6 kilogramm volt. Egy felnőtt vizsla esetében legalább ennek a duplája lenne ideális. Ha az állat nem kapott volna segítséget az állatvédőktől, valószínűleg pár napon belül, kínok között pusztult volna el.

Olvasóink közül többen érdeklődtek, hogy halad a kutya felépülése, amely ilyen esetben hónapokon át tartó folyamat. A Vizslamentés a kérdéseinkre azt válaszolta, Heléna lassan, de reményekkel telien halad a gyógyulás útján. A kutya ideiglenes befogadóhoz került, ahol mindent megtettek a gyógyulásáért, az állat pedig hízásnak indult.

A vizsla szerető gazdára is talált

A Vizslamentés Facebook oldalán az is olvasható, Heléna regenerálódása nem könnyű folyamat, annak ellenére, hogy a lehető legjobb kezekbe került. Naponta többször, kis adagokban etették, és fokozatosan emelték az adagokat. Néha voltak visszaesések az állapotában és jelenleg is csillapítani kell a fájdalmát, hiszen az izmait is vissza kell építeni, addig pedig nehezére esik neki a mozgás. Befogadója szerint ha minden jól megy, Heléna nemsokára akár a mezőn szaladgálhat, igazán boldog kutyaként. A vizsla sorsa igencsak szerencsésre fordult, hiszen gazdára is lelt. A Vizslamentés azt írta, ideiglenes gazdája fogadta örökbe az ebet, hiszen már az első találkozáskor érezték, ez a kapcsolat örökre szól. Heléna a gazdájától a Lulu nevet kapta.