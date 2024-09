Szerencsére ma már elmondhatjuk, hogy a 2024-es árvíz Magyarországon jóval csekélyebb károkat okozott, mint azt az előrejelzések mutatták. A szakemberek szinte óráról órára modellezték a történéseket. Azok pedig, akik az árvíz veszélyének kitett területeken élnek, fokozottabban készültek a víz közvetlen hatása ellen. Most, az árhullám elsődleges veszélyeinek múltával azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy megemelkedett vízszint azonban nem csak a vagyontárgyainkat, de az egészségünket is veszélyezteti. A Házipatika is írt arról, hogyan lehet egy árvízből akár járvány is.

Ez a veszély is veszély

Sokan nem gondolnak bele, de árvíz idején megnövekedhet a gyomor-bélrendszeri fertőzések, valamint a hasmenéssel, hányással járó állapotok veszélye, ugyanis a szennyvízhálózat esetleges sérülése miatt az áramló vízbe kerülhet számos, fertőzést kiváltó anyag. Az árvízhelyzet során, az ásott és fúrt kutak vizét fogyasztani emiatt is kifejezetten tilos!

Az árvíz levonulását követően számos olyan közegészségügyi kihívással kell szembenéznünk, amelyekre már felkészültünk az árvíz megérkezését megelőzően. (...) Több településen baktériumokat, illetve szennyeződésre utaló algákat mutattak ki az ivóvízből

– fogalmazott Müller Cecília országos tisztifőorvos, az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón.

– Az árvíz levonulását követően elsősorban végig a Duna mentén azokra a helyekre kell fókuszálnunk, ahol továbbra is fennáll ez a veszély. A fertőzés veszélye és a fertőző források jellemzően ilyenkor szoktak bekövetkezni. Kulcsfontosságú a különböző fertőző betegségeknek az elkerülésében, hogy ezeket a munkákat szakszerűen végezzék, melyhez természetesen szakmai segítséget nyújtunk. A települések közötti elöntött közutak fertőtlenítését a közútkezelő, a településen belüli fertőtlenítést pedig az érintett önkormányzatok végzik. A helyes eljárásról útmutatót készítettek a települések számára, illetve 24 órás call centert, segítséget nyújtó ügyfélszolgálatot is működtetnek – hangsúlyozta a tisztifőorvos.