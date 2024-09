Nagyon gazdag volt a programsor. Egyrészt, mert az országos rendezvény szervezésének jogát is elnyerte a város, másrészt pedig mert az idén ünnepli a 70 éves fennállását. Olyan híres előadók léptek színpadra mint Tarján Zsófi, azaz a Honeybeast, de a Republic, Nagy Bogi és Rácz Gergő is várta zeneszerető közönségét. Hogy a gyermekeknek is kedvezzenek a szervezők, Kalap Jakab is bemutatkozott műsorával.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy több ezer ember fordult meg egy-egy rendezvényen, amik mindegyike garantálta a felhőtlen kikapcsolódást, ám igyekezett méltó emléket állítani az egykoron nagyra becsült szakmai képviselőinek.