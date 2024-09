Békésen falatozik a kék szőlőből és a zöldalmából a tatai nutria család, amelynek tagjai az Interspar melletti tűzivíztározóba költöztek be még tavaly. A hódpatkánynak is hívott állatok azóta igazi helyi látványosságok lettek. A helyiek rendszeresen visznek nekik mindenféle finomságot és örömmel figyelik, ahogyan a nagyra nőtt rágcsálók a legnagyobb nyugalommal, alig pár centire tőlük befalják a finom csemegét.

Figyelmeztető táblát helyeztek ki Tatán az üzletközpont melletti tűzivíztározóhoz, hogy senki se simogassa és etesse a nutria családot

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

Azonban nem várt hozománya is van a bájos állatok etetésének. Ugyanis a figyelmesebb tekintettek észrevehetik, hogy a nutriák között, a hozzájuk hasonlító, azonban jóval kisebb méretű vándorpatkányok is feltűnnek. És míg a hódpatkányok a tűzivíztározó környezetében élik az életüket, a szaporább és apróbb rokonaik a közeli lakótelepekre is ellátogathatnak. A rágcsálók pedig többfajta betegséget és akár veszettséget is terjeszthetnek.

Sok a nutria és a patkány

A város szeretné visszaszorítani az állatok elszaporodását, illetve szeretnék, ha idővel maguktól elmennének a területről. Mürkl Levente, a tatai polgármesteri hivatal környezetvédelmi és városüzemeltetési irodájának vezetője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az érintett terület nem a városé, így levélben kérték az Interspar üzemeltetőit, hogy helyezzenek el figyelmeztető táblákat a nutriákhoz.

Sokan hordanak ennivalót a nutriáknak, ami a vándorpatkányokat is a területre vonzza

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

– Ami nagyobb baj, hogy etetésükkel a vándorpatkányokat is területre vonzzák. A kistermetű rágcsálók sajnos nagyon elterjedtek a városban és közegészségügyi kockázattal járnak, sok betegséget terjesztenek. A város fizet az irtásukért. Ezért is lenne fontos, hogy senki se etesse a nutriákat, mert azzal a vándorpatkányokat is a területre vonzzák, illetve etetik – kérte az irodavezető, aki szerint ha víztározó kiszáradásakor nem etették volna a helyiek a nutriákat, akkor az állatok odébb álltak volna maguktól.

– Elég nagy nutria családokról tudunk Tatán. Többek között a várárokban, illetve az Öreg-tó bármelyik levezető ágában is találkozhatunk velük. A gond az velük, hogy megeszik azokat a növényeket, amiket más, honos élőlényeknek élelmet biztosíthatnak.