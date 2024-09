Miután a házaspár 65 év után újra kimondta az IGEN-t, a gyertyaceremóniával erősítették meg szándékukat, majd aláírták a fogadalmukat. A szertartás után Michl József, Tata polgármestere köszöntötte a házaspárt.

– Olyat ünnepelhetünk, ami ma már ritkaság. Két fiatal ember az életét összekötve ilyen hosszú-hosszú évekre is elviseli egymást, hogy 65 év után is szeretetben él együtt. Köszönjük nektek a példamutatást, a példát, amelyet az egymás iránt érzett szeretetetekkel megmutattok itt, ebben a városban – kezdte köszöntőjét a polgármester, aki hozzátette, hogy a házaspár két gyermeke, négy unokája és négy dédunokája is azt mutatja, hogy egymásnak lettek teremtve. A ceremónia végén pezsgővel koccintottak a ritka alkalomra, majd rokonaik és barátaik meghatottan gratuláltak a házaspárnak.