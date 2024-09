Pest vármegyében:

A Pest vármegyei Kisoroszi település a mai naptól már közúton is megközelíthető, a 1113-as jelű Szentendre-Kisoroszi összekötő úton megszűnt a forgalomkorlátozás!

A 2-es főúton, átadták a forgalomnak a 29-es és a 30-as km közötti szakaszt. A 28-as és 29-es, valamint a 33-as és 34-es km közötti szakasz továbbra is zárva van.

- a 1201-es jelű Szob-Hont összekötő út Ipolydamásd és Letkés között, a 3-as és 8-as km között újra használható az út.

- az 5101-es jelű Csepel-Ráckeve-Kiskunlacháza összekötő út Tököl és Szigetújfalu között, a 22-es és 30-as km közötti szakasz újra használható.

- a 97767-es jelű Megyeri híd kerékpárút is újra használható.

- a 1114-es jelű Tahitótfalu-Vác összekötő út a 3-as és 4-es km között megnyílt.

- a 11307-es jelű Szigetmonostor-Határcsárdai komphoz vezető út járható.

- a 11308-as jelű Szentendre-Szigetmonostori révhez vezető út járható.

-a 11309-es jelű, Határcsárda-Szigetmonostori révhez vezető út megnyílt.

- a 11311-es jelű Leányfalu-Pócsmegyeri komphoz vezető út újra járható.

Győr-Moson Sopron vármegyében:

- a 96505-ös jelű Ásványráró-Dunaszeg kerékpárút (EV6) a 3-as km-nél, újra használható.

- a 97269-es jelű, Győr- Komárom közötti kerékpárút járható.

Fejér vármegyében:

- az 51315-ös jelű, Adony hajóállomásra vezető út újra használható.

- az 51316-os jelű, Dunaújváros komphoz vezető út járható.

- az 51317-es jelű, Dunaújváros hajóállomáshoz vezető út ismét járható.

Bács-Kiskun vármegyében:

- az 51341-es jelű Tass hajóállomáshoz vezető út ismét használható.

- az 51345-ös jelű Harta hajóállomáshoz vezető út járható.

- valamint az 51355-ös jelű Fajszi révhez vezető út ismét járható.