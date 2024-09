„Nem kérünk a városi lakóparkból”, „Több zöld felületet és kevesebb társasházat!” – ilyen és ehhez hasonló gondolatoktól volt hangos a tatabányai Antall József utcafóruma.

Utcafórum elégedetlen hozzászólókkal

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Még a szakadó eső sem tántoríthatta el azokat a lakókat, akik aláírást gyűjtöttek, hogy megakadályozzák a további lakóparkok építését az alsógallai területen. Így tiltakoztak, illetve érveltek amellett, hogy megőrizzék a városrész kertesházas jellegét. Az ott élők Tatabánya építési szabályzatával kapcsolatos javaslataikat fogalmazták meg a város vezetése felé.

Gál Csaba, a településrész önkormányzati képviselője is elmondta véleményét

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Tatabánya-Óváros és Alsógalla önkormányzati képviselője, Gál Csaba arra kérte Tatabánya polgármesterét és főépítészét, októbertől vezessenek be változtatási tilalmat a városrészben. Vagyis egy évre állítsák le a telkek átalakítását és ne adjanak ki a területen új építési engedélyt, amíg a közgyűlés nem dönt az építési szabályzat módosításáról.

Még az eső sem tántorította el a tiltakozó tömeget, akik aláírásgyűjtéssel megakadályozták a polgármester tervét

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Többen úgy érveltek, hogy teljesen más, sokkal jobban beépített most a városkép, mint amikor Alsógallára költöztek. Nyilván arra gondoltak, hogy gombamód nőnek a több emeletes társasházak az Antall József utcában és Tatabánya más városrészeiben is. Most a nagy házak ablakaiból belátnak az életükbe, a városrész pedig kezdi elveszíteni falusias jellegét.

– A település érdeke a beépítettség, mivel korlátos a közművesített telkek száma – hangzott el Szücsné Posztovics Ilona polgármester válaszában. Ez azonban tovább gerjesztette az indulatokat. A lakossági fórum résztvevői értetlenül álltak a kijelentés előtt, és többen hangot adtak nemtetszésüknek.

Utcafórum nem várt fejleményekkel

Elhangzott kérdésként az is, hogy miért kellene figyelembe venniük néhány építési vállalkozó profitigényét, ha az az itt lakók körülményeit rontja. Dörnyei Szilvia, Dobos Béla és Gál Csaba kezdeményezése végül sikerrel járt, a képviselő-testület elé kerül a változtatási tilalom, majd a helyi építési szabályzat módosításának ügye.