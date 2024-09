A Magyarországot is elérő árhullám miatt az elmúlt napokban több országos közúton is korlátozásokat kellett bevezetni. A jelenlegi helyzet alapján a következő napokban elsősorban a Duna mentén további útlezárásokra számíthatnak a közlekedők, ezért a e a Magyar Közút már most arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális korlátozásokról, útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon.

A vízügyi szakértőkkel, a katasztrófavédelemmel és a társhatóságokkal is folyamatosan egyeztetnek a közútkezelő szakemberei, részt vesznek a védelmi bizottsági üléseken is, így az első kézből kapott információk, valamint a 2013-as árvízi helyzet tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy elsősorban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében nemcsak a Duna, hanem annak mellékfolyói térségében a következő napokban további útlezárásokra kell számítania a közlekedőknek az árvízi védekezés vagy az elöntött területek miatt.

A közútkezelő valamennyi értintett vármegyében a legmagasabb készültségi fokozatot rendelte el mérnökségei körében, hogy a korlátozások életbe léptetését és szükség esetén az árvízi védekezést is teljes kapacitással segíthesse.

Az árhullám miatt Esztergomban több útszakaszt lezártak, lezárnak. A városba az elkövetkező napokban csak Dorog és Dobogókő felől lehet bejutni.

Lezárták a 11-es- út Pilismarót és Esztergom közti szakaszát.

A 11-es út Esztergom és a 117-es elkerülő közti szakaszát.

Félpályán halad a forgalom a Dorogi úton a hatoskő táján, ugyanis ott is homokgátat építenek a Duna felőli sávban.

A vonat nem közlekedik Komárom és Esztergom között.

Esztergomon belül lezárták a Nagya Duna sétányra vezető Árok utcai hidat.

Lezárják a Nagy Duna sétányt.

Nem lehet parkolni a Kis-Duna sétányon.

Fontos tudni, hogy a Mária Valéria hidat nem zárják le az autóforgalom elől.

A Duna várható vízszintje eléri a Prímás szigetet is, így oda behajtani már nem lehet. Mint megírtuk, a szigeten levő intézményeket is bezárják egy időre. Emiatt például a MOL Esztergom kézilabdacsapata nem hazai pályán játssza következő bajnokiját.

következő bajnokiját. Úgy tudjuk, a Vitéz János Gyakorló Iskolában is szünetet rendelnek el.

Az Útinform információi szerint a Duna áradása, illetve a védekezési munkák több utat is lezártak Komárom-Esztergom vármegyében.