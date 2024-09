Az elmúlt években számos fejlesztés valósulhatott meg Bajon különböző pályázatoknak köszönhetően. Ezek egyike a Magyar Falu Program (MFP), ami segítségével többek között mintegy két kilométernyi hosszúságban megújult már a tóvárosi vasútállomástól a nyúlvágóhídig terjedő útszakasz, most pedig a kerékpárút egy újabb részének megépítésére kaphatja meg a támogatást a település. Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosa jó hírrel érkezett a településre.

Gyopáros Alpár kormánybiztos a baji Esterházy Kispincében beszélt a tervekről

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Bencsik János, a térség országgyűlési képviselőjének meghívására érkezett Bajra a kormánybiztos, hogy megnézze az elmúlt években mire is fordította a település a pályázaton elnyert összegeket. A találkozón természetesen részt vett Schunder Tibor, Baj polgármestere is, aki újabb terveikről is mesélt.

Kormánybiztosi ígéret

Gyopáros Alpár a Kemma.hu kérdésére elmondta, a MFP lényege, hogy kifejezetten olyan lehetőségek, fejlesztések finanszírozására nyújt támogatást, amikre a falvaknak szüksége van. Ráadásul az is hatalmas segítség, hogy az eljárás a többi pályázathoz képest sokkal egyszerűbb és gyorsabb. A tervek benyújtása után hatvan napon belül megszületik a döntés a támogatásról, a szerződés aláírása után pedig öt napon belül már utalják is a megítélt támogatást. Így például nem kell attól tartania egy önkormányzatnak, hogy mire folyósítják a kért összeget, addigra a beruházás költsége már a harmadával megnőtt. Ennek a gyors és egyszerűsített programnak a segítségével az elmúlt öt évben Komárom-Esztergomban már 30 milliárd forintos támogatást kaphattak a kistelepülések.