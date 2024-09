Hétfőn reggel tovább folytatódott Dunaalmáson a vasúti átjárók eltömítése. A Hivatal közben a legalacsonyabb a part, így először ott kell megerősíteni a védelmet az árvízzel szemben. Makay Tibor, a település polgármestere a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a 230 tonna homok mellé még 200 tonna homok érkezett.

Dunaalmáson az árvíz már elérte a vasúti töltést. Az önkéntesek a gátat erősítik meg homokzsákokkal

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A homokzsákok pakolásában hetven önkéntes segített. Többek között Szomód és Naszály polgármestere is pakolta a homokzsákokat, de érkeztek Bajról, Tatáról is segítők.

Árvíz és belvíz

Makay Tibortól azt is megtudtuk, hogy nem csak a Duna vízszintjének emelkedése jelent gondot Dunaalmáson. Ugyanis a sok eső miatt a belvíz ellen is védekezniük kell. A dombról lefolyó vízelvezetőkből a gátak miatt nem tud eljutni a víz a Dunába, így azt folyamatos szivattyúzással kell átemelni a töltés felett.