Egymásnak adják a kilincset a páciensek a vármegye orvosi rendelőiben, a tömeges megbetegedés oka egyszerre többféle kórokozó gyors terjedése is lehet. A szoljon.hu egy háziorvost is megkérdezett arról, milyennek látja a szeptember második felében a helyzetet.

– Délelőtt már nagy számban jöttek páciensek, a délutáni időszakra pedig már elmondható, hogy tömegével érkeztek a betegek a rendelőnkbe. Az összlétszám körülbelül 80 fő volt, harmaduk légúti tünetekről panaszkodott – számolt be a hétfői nap tapasztalatairól dr. Hoksári László szolnoki háziorvos.

A rendezvények és az iskolakezdés is lehet a tömeges megbetegedés oka

Mint elmondta, jelenleg nem csak légúti tünetekkel, vagy enterális, vagyis a gyomor-bélrendszert érintő betegségekkel fordulnak hozzá, hanem előfordul, hogy egyszerre mindkét nagy tünetcsoporttal küzd a páciens.

– Emellett láz, fejfájás, torokfájás, orrfolyás és gyengeség a jellemző tünetek most. Nagyon sok betegünk még mindig tartva a fertőzéstől, elvégzi a Covid-tesztet, ami számos esetben pozitívat mutat. Kiderült, hogy nagyon rövid idő alatt kiürülnek a védőanyagok a szervezetből, így akár három hónap múlva újra el lehet kapni. A fertőzöttek influenzaszerű tünetekkel, végtagfájdalmakkal, magas lázzal, köhögéssel küzdenek.

Hamarosan érdemes lehet oltatni influenza és tüdőgyulladás ellen is

Hozzátette, míg a Covid változatlanul jelen van és emelkedő tendenciát is mutat, a szamárköhögés szintén nagyobb számban terjed, de a jellemzően őszi-téli hónapokra jellemző vírusok is támadnak ilyenkor. És bár a Covid elleni vakcinát szerinte már nem érdemes beadatni, továbbra is ajánlja influenza elleni vakcinát, ami egy-két hónapon belül elérhetővé válik.

Ezzel együtt pedig beadható a tüdőgyulladás elleni védőoltás egy új változata azoknak, akik eddig még nem kapták meg. Ezt receptre írja fel a háziorvos, és az influenza elleni oltással együtt adja be. Azoknak javasolt főképp, akik asztmával, szénanáthával, krónikus tüdőbetegséggel küzdenek, valamint a 65 év feletti korosztálynak. A pneuomococcus által okozott tüdőgyulladás ugyanis még ma is 50 százalékban halálos lehet.