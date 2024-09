Sok kisgyerek és korábbi mentett kutya érkezett a Tappancs Állatotthon 20. születésnapjára, amit egy hatalmas jótékonysági bulival ünnepeltek meg. Katona Vivien, a menhely egyik önkéntesének ötlete alapján hirdették meg az eseményt, Vivien pedig magára vállalta a szervezést is. Segítségével több sztárfellépő is érkezett az eseményre.

A Tappancs Állatotthon 20. születésnapján Mancs őrjárat show is várta a gyerekeket

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A Tappancs Állatotthon 20 éve működik Tatabányán, korábban Zsigáné Marosi Éva vezetésével. Az egykori sertéstelep az elmúlt években teljesen átalakult. A húsz év alatt több száz kutya kapott új reményt itt a boldog életre. Ezt a húsz évet ünnepelte most az alapítvány, ezzel is a kutyák boldogságát szem előtt tartva.

Segítség a Tappancsnak

– Az állatotthon minden évben szervez egy kisebb rendezvényt, azonban úgy gondoltam, hogy idén, a jubileumi születésnap alkalmából egy nagyobb, jótékonysági rendezvényt is lehetne. Mivel rendezvényszervezőként dolgozom, a kapcsolataim segítségével sikerült olyan sztárfellépőket az ügy mellé állítanom, akik szintén szívügyeknek tekintik az állatvédelmet – magyarázta Vivien.

A rossz időjárás miatt a rendezvényt fedett helyszínen, a Síkvölgyi Lovardában tartották meg. Szerencsére a kiadós eső sok családot nem tántorított el, hogy együtt bulizzon. A kicsiket és nagyokat is számos, érdekes ingyenes program várta: az arcfestés, a csillámtetoválás, az ugrálóvár mellett Mancs őrjárat show is volt, de többek között Dannye Blue és Herczog Ricsi is a színpadra lépett.