Visszajöttek

A jegyzőt arról tájékoztatták, hogy bár a szóban forgó tatai családok a korábbi szállásadójukkal megegyeztek a maradásuk feltételeiről és vállalták is a fizetést, azonban pár nap múlva meggondolták magukat.

– Mivel nem fizettek a szállásért menniük kellett. Úgy tudjuk, hogy először Mosonmagyaróvárra mentek, majd onnan visszajöttek Tatára. Majd Kocson is jártak, de onnan is visszajöttek. Úgy tudjuk, hogy most megint elmentek valahova, de bármikor visszajöhetnek – magyarázta dr. Horváth József, aki úgy tudja, hogy a családok férfi tagjai dolgoznak és autójuk is van.